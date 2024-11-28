Девушке из Дагестана раздробило ногу случайным выстрелом из найденного у мужа ружья

До этого на Сахалине мужчина пострадал, рассматривая пистолет друга. Россиянин занимался ремонтом, когда к нему пришел сосед, показал оружие и дал его подержать. Когда владелец участка вертел пистолет в руках, тот выстрелил ему в ногу.