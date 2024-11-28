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Экс-руководитель администрации главы Башкирии назначен министром здравоохранения

Максим Забелин назначен главой минздрава Московской области.

Источник: Комсомольская правда

Бывший руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин получил высокий пост в Московской области. Он назначен министром здравоохранения региона. Об этом Забелин сообщил в социальных сетях.

Среди приоритетных задач чиновник назвал «повышение доступности качественной медицинской помощи, внедрение инновационных технологий и информатизации».

Напомним, в Башкирию уроженец Курской области приехал в 2018 году. Тогда он возглавил республиканский Минздрав. В марте 2021 года стал вице-премьером Башкирии, а спустя еще год был назначен руководителем администрации главы республики.

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