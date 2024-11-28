В Новосибирской области жители части района остались без газа

Уточняется, что созвано экстренное совещание оперативных служб. По данным единой дежурно-диспетчерской службы района, решается вопрос по переводу системы отопления поселка и сел на резервную дизельную котельную. Восстановительные работы на газопроводе могут занять два дня. Население трех населенных пунктов превышает пять тысяч человек.