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В Новосибирской области жители части района остались без газа

НОВОСИБИРСК, 28 ноября./ТАСС/. Порыв газопровода высокого давления произошел в городе Искитим Новосибирской области, он сказался на потребителях трех населенных пунктов района. Об этом сообщается в Telegram-канале районной администрации.

Источник: Reuters

«Порыв газопровода высокого давления на улице Некрасова в Искитиме скажется на потребителях трех населенных пунктов нашего района: поселка Чернореченский, сел Лебедевка и Тальменка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что созвано экстренное совещание оперативных служб. По данным единой дежурно-диспетчерской службы района, решается вопрос по переводу системы отопления поселка и сел на резервную дизельную котельную. Восстановительные работы на газопроводе могут занять два дня. Население трех населенных пунктов превышает пять тысяч человек.