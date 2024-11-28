В Красноярском крае арестовали подозреваемого в убийстве школьницы

Ранее ведомство сообщало, что вечером 23 ноября в деревянной постройке на территории частного дома в деревне Ушанка Ужурского района обнаружено тело 17-летней девушки со следами укусов свиней. Позже выяснилось, что девушка умерла от кровопотери в результате повреждения бедренной артерии, а к ее смерти может быть причастен сосед: он конфликтовал с отцом погибшей, на которого работал, хотел в отместку уничтожить скот, но на пути встретил девушку. Между ними возникла ссора, фигурант ударил ее несколько раз бревном по голове, она потеряла сознание. Мужчина, понимая, что на девушку могут напасть свиньи, оставил её в постройке и ушёл, прихватив с собой полено и сотовый телефон школьницы, и сжег их в печке.
В среду региональный СК сообщил, что фигурант также надругался над девушкой, когда она была уже без сознания. В отношении мужчины возбуждены дела об убийстве с особой жестокостью и о действиях сексуального характера с применением насилия.
«Ужурским районным судом города Красноярска по ходатайству следствия подозреваемому в убийстве девушки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.
В пресс-службе регионального СК рассказали журналистам, что ранее фигурант уже был судим по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Его осудили на 5 лет колонии в апреле 2003 года, в 2007 году вышел по УДО. Также в биографии фигуранта имеются две судимости по статье «кража».