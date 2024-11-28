В Красноярском крае арестовали подозреваемого в убийстве школьницы

Ранее ведомство сообщало, что вечером 23 ноября в деревянной постройке на территории частного дома в деревне Ушанка Ужурского района обнаружено тело 17-летней девушки со следами укусов свиней. Позже выяснилось, что девушка умерла от кровопотери в результате повреждения бедренной артерии, а к ее смерти может быть причастен сосед: он конфликтовал с отцом погибшей, на которого работал, хотел в отместку уничтожить скот, но на пути встретил девушку. Между ними возникла ссора, фигурант ударил ее несколько раз бревном по голове, она потеряла сознание. Мужчина, понимая, что на девушку могут напасть свиньи, оставил её в постройке и ушёл, прихватив с собой полено и сотовый телефон школьницы, и сжег их в печке.