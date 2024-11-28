Водитель «Газели» сбил женщину и ребенка в Самаре

В 16:25 58-летний водитель ГАЗ двигался по ул. Партизанской и в районе дома № 214а сбил 31-летнюю женщину и семилетнюю девочку. Они переходили проезжую часть в не предназначенном для этого месте.
Пострадавших пешеходов госпитализировали.
В среду, 27 ноября, в Самаре произошло ДТП с двумя пешеходами. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 16:25 58-летний водитель ГАЗ двигался по ул. Партизанской и в районе дома № 214а сбил 31-летнюю женщину и семилетнюю девочку. Они переходили проезжую часть в не предназначенном для этого месте.
Пострадавших пешеходов госпитализировали.