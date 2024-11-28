Олбани
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель «Газели» сбил женщину и ребенка в Самаре

В среду, 27 ноября, в Самаре произошло ДТП с двумя пешеходами. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 16:25 58-летний водитель ГАЗ двигался по ул. Партизанской и в районе дома № 214а сбил 31-летнюю женщину и семилетнюю девочку. Они переходили проезжую часть в не предназначенном для этого месте.

Пострадавших пешеходов госпитализировали.