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Уголовное дело завели из-за незаконного строительства мостов на Ольхоне

Специалисты пытались благоустроить зону для туристов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области завели уголовное дело о повреждении объектов культурного наследия. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре региона.

Напомним, в июле 2024 на мысе Саган-Хушун на острове Ольхон хотели благоустроить зону для туристов. Специалисты прорубили скалы и развесили канатные мосты, но не учли, что место сакральное. Жители острова начали протестовать против работ, их поддержали общественники и представители власти.

— Работы по возведению подвесных мостовых переходов нанесли повреждение почвенному покрову и скальным породам. Их проведение не согласовали с региональным органом охраны объектов культурного наследия. Мыс получил определенные повреждения: нарушены структурные компоненты и функции ландшафта, изменился внешний облик, — рассказали в прокуратуре.

Сейчас материалы проверки направили в полицию, по результатам их рассмотрения заведут уголовное дело. Ход и результат расследования контролирует прокуратура.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске хотят ужесточить наказание за граффити с местонахождением наркотиков.