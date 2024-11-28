Уголовное дело завели из-за незаконного строительства мостов на Ольхоне

Напомним, в июле 2024 на мысе Саган-Хушун на острове Ольхон хотели благоустроить зону для туристов. Специалисты прорубили скалы и развесили канатные мосты, но не учли, что место сакральное. Жители острова начали протестовать против работ, их поддержали общественники и представители власти.