Редкая дикая кошка загрызла коз в Кызылординской области

Как отметил заместитель руководителя республиканского государственного учреждения «Кызылординская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» Исатай Абдразаков, за 25 лет работы в лесничестве он ни разу не слышал, чтобы в Кызылординской области дикие кошки подходили так близко к домашнему скоту и нападали на него. Они крупнее, чем обычные, примерно в 1,5 раза. На них не охотятся, учет их численности не ведется. Кроме того, степная кошка считается редким животным.