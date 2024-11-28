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Месячная девочка из Ленобласти умерла после кормления

Мать отошла от новорожденной на пять минут, а вернувшись увидела, что ребенок не дышит.

Источник: Комсомольская правда

Месячная девочка умерла в Подпорожье в Ленобласти. Все произошло спустя несколько минут после кормления. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

— Мать покормила новорожденную и отошла на пять минут. Когда она вернулась, то увидела, что малышка не дышит, — уточнил источник.

Дедушка позвонил в полицию и рассказал о случившемся. На место приехали правоохранители. Тело направили в морг для установления причины смерти.

По информации агентства, семья, в которой произошла трагедия, считается полной, в ней пятеро детей. На учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит.

Ранее SPB.KP.RU писал, что восьмиклассница внезапно умерла в Петербурге. У девочки перестало биться сердце, а медики не смогли его запустить. Тело направили в морг, чтобы выяснить, почему у молодого организма вдруг отказал этот орган.

несчастный случай