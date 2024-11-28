Месячная девочка из Ленобласти умерла после кормления

Ранее SPB.KP.RU писал, что восьмиклассница внезапно умерла в Петербурге. У девочки перестало биться сердце, а медики не смогли его запустить. Тело направили в морг, чтобы выяснить, почему у молодого организма вдруг отказал этот орган.