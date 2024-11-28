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Приморец сбежал с места ДТП, бросив свой автомобиль и тяжелораненого пассажира

Полиция Артёмовского городского округа ищет водителя, устроившего ДТП с тяжкими последствиями и скрывшегося с места автокатастрофы, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

ДТП произошло на улице Фрунзе. Автомобилист, управлявший внедорожником «Мицубиси Паджеро», ехал в сторону Владивостока, не справился с управлением и выехал за пределы дороги. Автомобиль пробил ограждение и опрокинулся на бок.

Водитель сбежал, бросив автомобиль и своего пассажира. 54-летний мужчина получил тяжёлые травмы, его госпитализировали с переломом таза.

Вероятная причина автокатастрофы — несоответствие скоростного режима погодным условиям. В межсезонье на дорогах часто образуется гололедица, даже если не было осадков — это следствие перепадов температур от плюсовых к отрицательным. Не всегда такой лёд заметен на асфальте.

Обстоятельства аварии устанавливаются, водитель — в розыске.