Приморец сбежал с места ДТП, бросив свой автомобиль и тяжелораненого пассажира

Вероятная причина автокатастрофы — несоответствие скоростного режима погодным условиям. В межсезонье на дорогах часто образуется гололедица, даже если не было осадков — это следствие перепадов температур от плюсовых к отрицательным. Не всегда такой лёд заметен на асфальте.