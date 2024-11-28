Приморец сбежал с места ДТП, бросив свой автомобиль и тяжелораненого пассажира

ДТП произошло на улице Фрунзе. Автомобилист, управлявший внедорожником «Мицубиси Паджеро», ехал в сторону Владивостока, не справился с управлением и выехал за пределы дороги. Автомобиль пробил ограждение и опрокинулся на бок.
Водитель сбежал, бросив автомобиль и своего пассажира. 54-летний мужчина получил тяжёлые травмы, его госпитализировали с переломом таза.
Вероятная причина автокатастрофы — несоответствие скоростного режима погодным условиям. В межсезонье на дорогах часто образуется гололедица, даже если не было осадков — это следствие перепадов температур от плюсовых к отрицательным. Не всегда такой лёд заметен на асфальте.
Обстоятельства аварии устанавливаются, водитель — в розыске.