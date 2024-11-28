Кексами с марихуаной угостил своих коллег строитель из Краснодарского края

По данным SHOT, немного расслабить коллег перед новогодними решил сотрудник компании, которая занимается строительством загородных коттеджей в Горячем Ключе. В понедельник 23-летний Денис дома заботливо напёк веселящих кексиков и во вторник в контейнерах принёс в офис. Раздал ништяки коллегам, но про то, что они с сюрпризом, не сказал.