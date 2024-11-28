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В каком состоянии кубанские рабочие, которых отравили пирогом с наркотиком?

В Краснодарском крае рабочий испек для своей бригады пирог, добавив туда запрещенное вещество.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в Горячем Ключе шесть человек отравились пирогом, который для них приготовил «наркокондитер».

Сотрудники полиции установили, что пирогом отравились работники стройки, которых угостил коллега.

Выяснилось, что 23-летний местный житель сам испек угощение и добавил туда «секретный ингредиент» — наркотик растительного происхождения. Его он изготовил из наркосодержащего растения, которое обнаружил на берегу реки Псекупс.

Полицейские привлекли горе-кондитера к административной ответственности. Проводится проверка, остатки пирога направлены на экспертизу.

Тем временем продегустировавшие выпечку пациенты отправлены домой.

Отметим, что Горячий Ключ находится примерно в часе езды от Краснодара.

В этом случае пострадавшие, можно сказать, еще отделались относительно легко. Так, история, которая произошла в Астрахани, прогремела на всю страну. В суд ушло дело против 20-летнего жителя Киргизии, он приобрел запрещенное вещество через интернет и распространял на территории областного центра. Этими наркотиками в итоге отравились насмерть 10 человек. Погибшим было от 18 до 40 лет. Как сообщили в СКР, наркодилер по неосторожности заменил наркотическое вещество на более сильнодействующее. Дозы оказались смертельными.

В декабре прошлого года похожий случай произошел в Томске. Там на 4,5 года лишения свободы осудили 51-летнего местного жителя, который передал знакомому в больницу пирожки со спрятанным внутри синтетическим наркотиком. Но подозрительный сверток вовремя обнаружили медики, и вызвали полицию.