В каком состоянии кубанские рабочие, которых отравили пирогом с наркотиком?

В этом случае пострадавшие, можно сказать, еще отделались относительно легко. Так, история, которая произошла в Астрахани, прогремела на всю страну. В суд ушло дело против 20-летнего жителя Киргизии, он приобрел запрещенное вещество через интернет и распространял на территории областного центра. Этими наркотиками в итоге отравились насмерть 10 человек. Погибшим было от 18 до 40 лет. Как сообщили в СКР, наркодилер по неосторожности заменил наркотическое вещество на более сильнодействующее. Дозы оказались смертельными.