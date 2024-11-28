В Ростовской области из-за нечищеных дымоходов загорелись два дома

В Ростовской области потушили пожары в двух частных домах. Об этом утром 28 ноября рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Первое возгорание произошло ранним утром в поселке Вороново Целинского района. Огонь разгорелся на чердаке двухквартирного дома. Жильцы вовремя почувствовали запах дыма, выбежали на улицу и вызвали помощь. В этом случае сгорели только потолочные перекрытия.
Второе возгорание зафиксировали в Константиновске. Там женщина увидела языки пламени, которые вырывались из дымохода. Прибывшие пожарные потушили пламя на 5 кв. метрах.
— В обоих случаях причиной пожаров оказалось несвоевременное обслуживание дымоходов. Последствия могли быть более серьезными, — отметили в МЧС.
Жителей Дона просят не использовать неисправные печи, камины и дымоходы. Также топящиеся печи нельзя оставлять без присмотра.