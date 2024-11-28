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Экс-работника ГИБДД и инспекторов из Иркутской области будут судить за взятки

Он вместе с сообщниками помогал получать права без проверки знаний ПДД.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Бывший начальник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД вместе с девятью сообщниками ответит в суде за многочисленные взятки. Как сообщили в СУ СКР и прокуратуре Иркутской области, они брали деньги и помогали кандидатам в водители получить права без сдачи ПДД. Так, группа промышляла три года с 2019 по 2022.

— В ходе предварительного расследования пять обвиняемых, в том числе начальник РЭО, признали свою вину и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. В отношении них уголовное дело выделено в отдельное производство и находится на рассмотрении в суде, — поделились следователи.

Кстати, размер так называемого «вознаграждения» варьировался от 20 до 100 тысяч рублей — суммарно более двух миллионов. Нарушителей выявили работники УФСБ совместно с органами собственной безопасности ГУ МВД региона. Материалы насчитывают 60 томов. 28 ноября уголовное дело передали в суд.