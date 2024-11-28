Экс-работника ГИБДД и инспекторов из Иркутской области будут судить за взятки

Бывший начальник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД вместе с девятью сообщниками ответит в суде за многочисленные взятки. Как сообщили в СУ СКР и прокуратуре Иркутской области, они брали деньги и помогали кандидатам в водители получить права без сдачи ПДД. Так, группа промышляла три года с 2019 по 2022.