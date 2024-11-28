На Камчатке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

«Самолет Як-40, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского, во время совершения посадки в аэропорту Оссора выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 20 пассажиров и 4 члена экипажа. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет, повреждений судна не зафиксировано», — говорится в сообщении.