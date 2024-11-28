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На Камчатке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Самолет Як-40 во время посадки в аэропорту Оссора на Камчатке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших нет, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Источник: Freepik

«Самолет Як-40, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского, во время совершения посадки в аэропорту Оссора выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 20 пассажиров и 4 члена экипажа. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет, повреждений судна не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Камчатской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, в ходе которой будет дана оценка соблюдению экипажем нормативных требований при выполнении посадки, а также действиям оператора аэропорта по содержанию взлетно-посадочной полосы и подготовке аэропортовых служб.

Прокуратура