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В Волгоградской области ищут выпавшего из лодки рабочего

В Быковском районе следователи организовали проверку по факту безвестного исчезновения работника рыболовецкой компании.

27 ноября правоохранительные органы получили сообщение об исчезновении работника организации, которая занимается промышленной добычей водных биологических ресурсов. Начата доследственная проверка.

По предварительным данным, днем мужчина устанавливал сети для вылова рыбы в акватории Волгоградского водохранилища. В какой-то момент он выпал из лодки, после этого его никто не видел.

Свидетелем случившегося стал его напарник, который и сообщил о произошедшем в спасательную службу.

На месте пропажи работают следователи, к поискам подключили водолазов МЧС.

«Проводится необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, а также обнаружение пропавшего мужчины», — сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.

СК