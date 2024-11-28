Обвиняемый в мошенничестве председатель Солнцевского суда Москвы арестован

ВККС в сентябре дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Солнцевского райсуда. По версии следствия, совместно с тремя сообщниками он выманил у магнитогорского бизнесмена Евгения Курко 24,8 млн руб. и €700 тыс. и планировал получить еще $80 тыс. Квалификационная коллегия судей Москвы в ноябре досрочно лишала судью полномочий.