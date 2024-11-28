В Варне зарезали мужчину, труп завернули в одеяло и бросили на берегу реки

Сотрудники полиции Варны задержали 43-летнего жителя села Николаевка, подозреваемого в жестоком убийстве мужчины, числившегося пропавшим без вести. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
В полицию обратилась жительница села Николаевка и заявила о том, что около двух недель назад пропал брат ее мужа. Сотрудники полиции отправились на поиски и нашли на берегу реки труп мужчины, завернутый в одеяло и обмотанный скотчем. Оказалось, что его ударили ножом в спину не менее 20 раз.
Выявление и задержание подозреваемого было под контролем начальства Варненской полиции. Особо тяжкое преступление правоохранители раскрыли в кратчайшие сроки.
Подозреваемым оказался 43-летний житель села Николаевка, уроженец Норильска. Предварительно было установлено, что мужчину он зарезал во время ссоры при распитии алкоголя. Затем спрятал нож и избавился от тела.
Следователи СК возбудили в отношении него уголовное дело по статье «убийство». В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.