В Варне зарезали мужчину, труп завернули в одеяло и бросили на берегу реки

В полицию обратилась жительница села Николаевка и заявила о том, что около двух недель назад пропал брат ее мужа. Сотрудники полиции отправились на поиски и нашли на берегу реки труп мужчины, завернутый в одеяло и обмотанный скотчем. Оказалось, что его ударили ножом в спину не менее 20 раз.