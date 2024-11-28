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Бывшего главу Березовки Красноярского края будут судить по новому делу

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о превышении полномочий и махинации с землями.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярском крае будут судить бывшего главу поселка Березовка. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

По версии следствия, с 2018 по 2020 год бывший глава Березовки передал гражданам пять земельных участков по заниженной стоимости без проведения предварительных торгов. В результате муниципальному бюджету был причинен ущерб на 32 млн рублей.

В отношении чиновника возбуждено и расследовано уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Ранее в отношении фигуранта рассматривались два других уголовных дела по аналогичному преступлению. Ещё одно находится в суде. Сам фигурант отбывает наказание. Ему назначено 6 лет колонии общего режима.

Ранее сообщалось о планах и самочувствии осужденного по делу о красноярском метро проектировщика Олега Митволя. Он желает добиться справедливости и выйти по УДО.