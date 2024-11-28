В Башкирии владелец Lamborghini заплатит почти 300 тысяч рублей налога

Стало известно, кто в этом году заплатит самый большой транспортный налог в Башкирии. Им оказался владелец Lamborghini Urus. За элитный и спортивный кроссовер хозяину придется заплатить почти 300 тысяч рублей.
На втором месте рейтинга самых дорогих авто, исходя из суммы исчисленного налога, оказался Lamborghini Huracan. Владельцу начислили 288 тысяч рублей налога. Тройку лидеров замыкает Mercedes-Benz AMG G 63. Собственнику пришло уведомление о том, что он должен заплатить 275 тысяч рублей.
Всего в Башкирии автовладельцы должны отдать 6,8 млрд имущественных налогов, 3,4 млрд из которых — это транспортный налог.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.