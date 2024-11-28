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Участник СВО избил мужчину из-за спора о специальной военной операции

Участник специальной военной операции избил мужчину из-за спора о ходе боевых действий на СВО и новых российских регионов. Отмечается, что бойцу не понравились слова мужчины о спецоперации.

Источник: Reuters

После этого он нанес ему несколько ударов, из-за чего пострадавший упал. Однако это не удовлетворило бойца: он сел сверху на мужчину и бил его до потели сознания, не реагируя на просьбы остановиться.

Уточняется, что пострадавший получил легкий вред здоровью. Злоумышленник приговорили к 1 году и 8 месяцам в заключения в колонии-поселении, передает NGS55.ru.

Стало известно, что в Волгограде двое местных жителей подозреваются в похищении участника специальной военной операции и вымогательстве у него крупной суммы денег. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека» и «Вымогательство».

В Улан-Удэ 24-летний бывший осужденный за покушение на изнасилование вывез в лес недавно освободившегося после службы в ЧВК «Вагнер» мужчину и пытался его ограбить. Отмечается, что инцидент произошел в мае 2023 года.