Участник СВО избил мужчину из-за спора о специальной военной операции

После этого он нанес ему несколько ударов, из-за чего пострадавший упал. Однако это не удовлетворило бойца: он сел сверху на мужчину и бил его до потели сознания, не реагируя на просьбы остановиться.
Уточняется, что пострадавший получил легкий вред здоровью. Злоумышленник приговорили к 1 году и 8 месяцам в заключения в колонии-поселении, передает NGS55.ru.
Стало известно, что в Волгограде двое местных жителей подозреваются в похищении участника специальной военной операции и вымогательстве у него крупной суммы денег. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека» и «Вымогательство».
В Улан-Удэ 24-летний бывший осужденный за покушение на изнасилование вывез в лес недавно освободившегося после службы в ЧВК «Вагнер» мужчину и пытался его ограбить. Отмечается, что инцидент произошел в мае 2023 года.