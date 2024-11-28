Стример попал в больницу после встречи с белкой

Стример обратился в больницу после инцидента, ему оказали необходимую помощь. «Я целый месяц был в Африке, и со мной ничего не случилось. Там кого только не было: львы, зебры, гепарды. А теперь меня чуть не убила белка!» — поиронизировал CaptainGee. Отмечается, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.