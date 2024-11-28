Троллейбусы встали на проспекте Ленина в Волгограде из-за порыва контактной сети

Из-за аварии на контактной сети 27 ноября в центре Волгограда троллейбусы встали на площади Ленина. В мэрии сообщили, что электричества нет от остановки Бакинской до стадиона «Волгоград Арена». Пока «рогатые» с севера города ходят до Дворца спорта.
— Временно ограничено движение троллейбусов маршрута № 9. В настоящее время подвижной состав работает в границах остановок «Нижний поселок ВГТЗ» — «Дворец спорта», — рассказали в администрации города.
Что касается троллейбусов № 8а и № 10а, то там ходят новые машины с возможностью автономного хода. Они будут проезжать обесточенный участок на батареях.