Троллейбусы встали на проспекте Ленина в Волгограде из-за порыва контактной сети

Из-за аварии на контактной сети 27 ноября в центре Волгограда троллейбусы встали на площади Ленина. В мэрии сообщили, что электричества нет от остановки Бакинской до стадиона «Волгоград Арена». Пока «рогатые» с севера города ходят до Дворца спорта.