19-летняя сотрудница школы сама продлила свой больничный на два дня и стала фигуранткой уголовного дела

Уголовное дело возбуждено в отношении 19-летней сотрудницы школы, подделавшей свой больничный, сообщает Госкомитет судебных экспертиз.
В Мачулищанский отдел милиции обратилась директор одной из школ Минского района с просьбой разобраться с больничным ее 19-летней сотрудницы, который у директора школы вызвал сомнения. В свою очередь правоохранители направили сомнительный больничный в Госкомитет судебных экспертиз для проведения судебной технической экспертизы документов.
Эксперты установили, что в листке нетрудоспособности первоначальные цифры 14 09 24 изменены на 16 09 24.
Девушка призналась, что, находясь дома в Слуцке, внесла в больничный изменения чтобы скрыть свои прогулы. Возбуждено уголовное дело, потому что подделка документов, в том числе и больничного, влечет за собой уголовную ответственность.
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