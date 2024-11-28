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19-летняя сотрудница школы сама продлила свой больничный на два дня и стала фигуранткой уголовного дела

19-летняя сотрудница школы исправила больничный и стала фигуранткой «уголовки».

Источник: Комсомольская правда

Уголовное дело возбуждено в отношении 19-летней сотрудницы школы, подделавшей свой больничный, сообщает Госкомитет судебных экспертиз.

В Мачулищанский отдел милиции обратилась директор одной из школ Минского района с просьбой разобраться с больничным ее 19-летней сотрудницы, который у директора школы вызвал сомнения. В свою очередь правоохранители направили сомнительный больничный в Госкомитет судебных экспертиз для проведения судебной технической экспертизы документов.

Эксперты установили, что в листке нетрудоспособности первоначальные цифры 14 09 24 изменены на 16 09 24.

Девушка призналась, что, находясь дома в Слуцке, внесла в больничный изменения чтобы скрыть свои прогулы. Возбуждено уголовное дело, потому что подделка документов, в том числе и больничного, влечет за собой уголовную ответственность.

Мы писали, что в Могилеве пьяный водитель оставил деньги в салоне автомобиля ГАИ — он лишится прав на 5 лет и получит штраф 8 тысяч рублей (здесь подробнее). А пьяная иностранка сломала нос сотруднице минского бара кассовым терминалом (подробности здесь).