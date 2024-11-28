19-летняя сотрудница школы сама продлила свой больничный на два дня и стала фигуранткой уголовного дела

В Мачулищанский отдел милиции обратилась директор одной из школ Минского района с просьбой разобраться с больничным ее 19-летней сотрудницы, который у директора школы вызвал сомнения. В свою очередь правоохранители направили сомнительный больничный в Госкомитет судебных экспертиз для проведения судебной технической экспертизы документов.