Девушка из Башкирии потеряла на лжебирже более 1,5 млн рублей

В Башкирии 21-летняя жительница Салавата стала жертвой лжеброкеров. Девушка хотела заработать на инвестициях, но лишь попала в долговую яму.
Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, схема аферистов была проверенной и слаженной. По словам потерпевшей, в одной из социальных сетей она увидела рекламу, оставила заявку, а после с ней связался консультант. Под руководством мошенников девушка перечислила на их счета более 1,5 млн рублей, взятых в кредит.
По факту случившегося начато разбирательство.
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