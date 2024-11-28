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Девушка из Башкирии потеряла на лжебирже более 1,5 млн рублей

В Башкирии 21-летняя девушка влезла в долги из-за мошенников.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии 21-летняя жительница Салавата стала жертвой лжеброкеров. Девушка хотела заработать на инвестициях, но лишь попала в долговую яму.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, схема аферистов была проверенной и слаженной. По словам потерпевшей, в одной из социальных сетей она увидела рекламу, оставила заявку, а после с ней связался консультант. Под руководством мошенников девушка перечислила на их счета более 1,5 млн рублей, взятых в кредит.

По факту случившегося начато разбирательство.

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