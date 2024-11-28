В страшном ДТП с грузовиком под Волгоградом один человек погиб, один ранен

Водитель легковушки ехал из Волгограда в сторону Камышина и врезался в припаркованный у обочины грузовик, уточнил начальник ГАИ ОМВД России по Дубовскому району Юрий Дудников. Удар был очень сильный, Kia Rio отбросило к разделительному барьеру. Шансов выжить у пассажира, который сидел со стороны удара, практически не было.