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В страшном ДТП с грузовиком под Волгоградом один человек погиб, один ранен

Смертельная авария произошло рано утром на подъезде к Дубовке.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

На федеральной трассе Волгоград — Саратов — Сызрань на подъезде к Дубовке рано утром 28 ноября столкнулись легковой автомобиль и стоящий грузовик. Пассажир легковушки погиб, еще один в больнице. Полицейские выясняют обстоятельства трагедии.

— По предварительным данным, около 5.50 на 651-м километре автодороги Р-228 произошло ДТП с участием Kia Rio и грузовика MAN. Пассажир легкового автомобиля скончался до приезда машины скорой помощи, 31-летний пассажир доставлен в медучреждение, — рассказали подробности аварии в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Водитель легковушки ехал из Волгограда в сторону Камышина и врезался в припаркованный у обочины грузовик, уточнил начальник ГАИ ОМВД России по Дубовскому району Юрий Дудников. Удар был очень сильный, Kia Rio отбросило к разделительному барьеру. Шансов выжить у пассажира, который сидел со стороны удара, практически не было.