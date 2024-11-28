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ГТС Казахстана: подмена флага России произошла из-за атаки хакеров

В Государственной технической службе (ГТС) Казахстана объяснили инцидент с подменой российского флага на одном из LED-экранов Астаны хакерской атакой из другой страны.

Источник: Скриншот видео

Как сообщили в организации, атака была совершена с зарубежных IP-адресов с использованием прокси-серверов.

По данным ТАСС, 27 ноября на одном из LED-экранов Астаны на непродолжительное время появилось изображение флага Украины, которое подменило демонстрируемый российский государственный флаг.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан с двухдневным визитом.

Российская и казахстанская стороны подписали совместное заявление об углублении стратегического партнёрства в условиях нового глобального порядка.