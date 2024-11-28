ГТС Казахстана: подмена флага России произошла из-за атаки хакеров

Как сообщили в организации, атака была совершена с зарубежных IP-адресов с использованием прокси-серверов.
По данным ТАСС, 27 ноября на одном из LED-экранов Астаны на непродолжительное время появилось изображение флага Украины, которое подменило демонстрируемый российский государственный флаг.
Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан с двухдневным визитом.
Российская и казахстанская стороны подписали совместное заявление об углублении стратегического партнёрства в условиях нового глобального порядка.