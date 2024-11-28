Двухлетний мальчик сбежал из детского сада в подмосковном Егорьевске

Как стало известно SHOT, накануне около 10 утра двухлетний Гриша выбежал под шумок, пока воспитательница не видела, из детского сада. Малыш открыл дверь и пошёл гулять. Он был в одной спортивной форме и в носках. Ребёнка, бежавшего по улице в четыре градуса мороза, увидел прохожий. Он стал расспрашивать кроху, откуда тот, где его родители, но мальчик ничего не мог внятно ответить. Тогда мужчина накинул на него куртку и отвёл в районное ЖЭУ, где сообщил сотруднице о найдёныше. Женщина набрала в экстренные службы.