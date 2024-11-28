Экс-депутата признали виновным в тройном убийстве: что известно о нем и его прошлом

В 2015 году Глушенко осудили на 17 лет за организацию убийства политика Галины Старовойтовой в 1998 году. Но затем всплыли и новые детали о личности обвиняемого. Суд присяжных признал его виновным по делу об убийстве предпринимателя Вячеслава Шевченко на Кипре в 2004 году, его партнера по бизнесу Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой. Сам Глущенко вину не признает.