Экс-депутата признали виновным в тройном убийстве: что известно о нем и его прошлом

Ранее отбывавший наказание за организацию убийства политика Галины Старовойтовой экс-депутат от ЛДПР Михаил Глущенко признан виновным в убийстве трех человек в 2004 году. Вердикт вынесла коллегия присяжных Приморского районного суда Санкт-Петербурга, сообщает НСН.
Известно, что 67-летний обвиняемый имел обширное криминальное прошлое. Профессиональный боксер, в 19 лет Михаил Глущенко стал мастером спорта СССР международного класса по этому виду спорта. СМИ писали, что в 1979 году его привлекали по делу о групповом изнасиловании, но признали затем невменяемым и направили на принудительное лечение. Затем Глущенко занимался тренерской деятельностью.
По данным «Новых известий», с 1980-х годов он участвовал в деятельности Тамбовской организованной преступной группировки, а в криминальном мире был известен под прозвищами Миша Хохол и Тренер. В 1993 году Глущенко стал помощником депутата Госдумы Владимира Жириновского, а с 1995 по 1999 год сам занимал депутатское кресло.
В 2015 году Глушенко осудили на 17 лет за организацию убийства политика Галины Старовойтовой в 1998 году. Но затем всплыли и новые детали о личности обвиняемого. Суд присяжных признал его виновным по делу об убийстве предпринимателя Вячеслава Шевченко на Кипре в 2004 году, его партнера по бизнесу Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой. Сам Глущенко вину не признает.
От Шевченко обвиняемый еще в 1990-е годы получал деньги за услуги покровительства — «крыши». Когда бизнесмен перестал платить, ему начали угрожать, а в конечном итоге убили.