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«Собаки будут отловлены»: Сергей Шелест прокомментировал ситуацию с нападением на юную омичку

Ранее в соцсетях появилась информация о собаке, которая напала на 14-летнюю девочку на улице Малиновского в Омске.

Мэр Сергей Шелест отреагировал на данную ситуацию.

«Специалисты муниципального приюта для животных отработают территорию, собаки будут отловлены и направлены в учреждение. Юной омичке желаю поскорее оправиться от происшествия», — написал градоначальник в своём Telegram-канале.

Напомним, что по данной информации проверки начали следственное управление СКР по Омской области и прокуратура Советского района Омска.

Также отметим, что это не первое нападение собак на Малиновского. Так около двух недель назад на этой улице бездомная собака укусила за ногу женщину возле дома 12/1.