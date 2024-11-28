В Ростовской области неизвестный «заминировал» аэропорт Платов, возбуждено дело

В Ростове-на-Дону начали искать мужчину оставившего ложное сообщение о минировании аэропорта Платов. Об этом 28 ноября рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
— Устанавливается гражданин, оставивший сообщение об акте терроризма. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ. Нарушение предполагает до 5 лет лишения свободы, — прокомментировали в транспортной полиции.
Известно, что территорию авиагавани после угрозы минирования проверили с помощью специальных технических средств и служебных собак. Опасных предметов не нашли.