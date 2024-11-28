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Что известно о пожаре в производственном здании в Подольске

Пожар произошел в производственном здании в микрорайоне Климовск Подольска, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

По последним данным, его площадь достигла 2 тыс. кв. м.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Пожар произошел в производственном здании по адресу: мкр. Климовск, ул. Московская, д. 15, стр 1.
  • По данным из открытых источников, в здании находятся склады, пекарня, продуктовый магазин и другие организации.
  • Как уточнили в МЧС, там также расположено производство лакокрасочных изделий, свечей и мебели.
  • По последним данным, площадь пожара достигла 2 тыс. кв. метров.
  • Кровля горящего производственного здания частично обрушилась.
  • На место направили пожарный поезд.
  • Тушение осложняет высокая пожарная загрузка внутри здания.

Расследование

  • Прокуратура Подольска проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки по факту пожара.

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