Что известно о пожаре в производственном здании в Подольске

По последним данным, его площадь достигла 2 тыс. кв. м.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Пожар произошел в производственном здании по адресу: мкр. Климовск, ул. Московская, д. 15, стр 1.
- По данным из открытых источников, в здании находятся склады, пекарня, продуктовый магазин и другие организации.
- Как уточнили в МЧС, там также расположено производство лакокрасочных изделий, свечей и мебели.
- По последним данным, площадь пожара достигла 2 тыс. кв. метров.
- Кровля горящего производственного здания частично обрушилась.
- На место направили пожарный поезд.
- Тушение осложняет высокая пожарная загрузка внутри здания.
Расследование
- Прокуратура Подольска проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки по факту пожара.