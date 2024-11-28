Школьницу отбросило в воду, ее спаситель рухнул следом: в деле о гибели сибиряка на Байкале появился обвиняемый

Отдых на берегу священного озера Байкал обернулся для 37-летнего Евгения Белева из Иркутска смертью. Сибиряк проводил время на пляже вместе с мамой и ее друзьями днем 10 июля 2024 года. Вдруг 15-летняя дочь приятелей прямо в одежде, с сумкой бросилась в воду и начала тонуть. На помощь поспешил Евгений. Но едва он успел сделать шаг в воду, как его поразил удар током. Оказывается, в озере был установлен поврежденный электрический насос. Следователи выяснили, что машина была оставлена водозаборной станцией по приказу директора предприятия. Начальнику уже предъявили обвинение, а в конце ноября дело передали в суд.
«Не было дурного предчувствия».
Евгений был единственным ребенком у 61-летней Ольги Белевой. Пережить трагедию сибирячке непросто… Кроме того, сын ушел из жизни у нее на глазах.
— Мы из Иркутска, но каждое лето проводили в поселке Танхой Бурятии. Там некогда жили мои родители. В их дом мы и ездили отдыхать, — рассказывает Ольга Белева. — В основном занимались участком, садили урожай. А свободное время проводили на берегу Байкала, который находился в 300 метрах от дачи.
Не изменяя традиции, Евгений летом 2024 года отправился на дачу бабушки и дедушки. Кстати, в городе он занимался различными подработками: ремонтировал компьютеры, занимался обработкой металла, да и матери помогал.
Евгений был единственным ребенком у 61-летней Ольги Белевой. Фото: личный архив Ольги.
— 10 июля моя давняя знакомая тоже приехала из Иркутской области в Танхой и предложила встретиться на озере, чтобы искупаться. Мы согласились. Выбрали хороший пляж. Кстати, там обычно было много отдыхающих, но тут свободно. Казалось, что нам повезло… При этом ни одного запрещающего знака или ограждений не было!
К слову, в день трагедии у Ольги и Евгения не было дурного предчувствия. Наоборот, сибиряки были в предвкушении отдыха.
«Был жив еще около 30 минут».
Компания еще не успела расположиться на берегу, когда произошло несчастье.
— Внучка подруги пошла потрогать воду, но вдруг ее начало крутить. Показалось, что она попала в воронку. Но затем ее отбросило в озеро. В голове тогда промелькнуло: «Неужели нырнула в одежде, с сумкой и наушниками?».
Место случившегося. Фото: прокуратура Бурятии.
Услышав пронзительный крик, Евгений, не раздумывая, бросился в сторону школьницы. Он попытался вытащить ее на берег, но тут же рухнул. Следом на выручку пострадавшим поспешили другие очевидцы. Но вытащить на сушу удалось только девушку, которая оказалась ближе к камням. Сибиряки тут же вызвали на место случившегося медиков и спасателей МЧС. Позже прибыли сотрудники Следкома и прокуратуры.
Сибиряк увлекался спортом и рыбалкой. Фото: личный архив.
Кстати, спустя время родные узнали, что Евгений был жив еще около 30 минут после удара током.
— Врачи на месте диагностировали смерть. Но ему можно было помочь. Почему его не попытались спасти? Почему не попытались реанимировать? Для меня это главный вопрос, — говорит в слезах Ольга. К слову, сибиряки почти сразу нашли корень зла — неподалеку в воде находился электрический насос водонапорной башни.
«Буду требовать сурового наказания».
Девушку в реанимацию Детской республиканской клинической больницы. Там она быстро очнулась. Только вспомнить события не могла. Выписали школьницу уже через три дня после госпитализации.
— Женя всегда был благородным, честным, исключительно порядочным. Иногда даже ругала его за это. Объясняла, что жизнь бывает жестокой, — не может скрыть слез Ольга.
Прощание с героем прошло 15 июля в Иркутске.
— Не осталось у меня больше никого. Женя был единственным ребенком. Даже внуков мне не оставил, не успел. Кто мне теперь поможет? Для виновных я буду требовать самого сурового наказания, — рассказывает Ольга.
Директор предприятия, обвиняемый в халатности, скоро предстанет перед судом. Следователи установили, что после аварии на водозаборной станции он дал указание подчиненным установить в озере Байкал электрический насос. Однако изоляция кабеля была повреждена.