Школьницу отбросило в воду, ее спаситель рухнул следом: в деле о гибели сибиряка на Байкале появился обвиняемый

Отдых на берегу священного озера Байкал обернулся для 37-летнего Евгения Белева из Иркутска смертью. Сибиряк проводил время на пляже вместе с мамой и ее друзьями днем 10 июля 2024 года. Вдруг 15-летняя дочь приятелей прямо в одежде, с сумкой бросилась в воду и начала тонуть. На помощь поспешил Евгений. Но едва он успел сделать шаг в воду, как его поразил удар током. Оказывается, в озере был установлен поврежденный электрический насос. Следователи выяснили, что машина была оставлена водозаборной станцией по приказу директора предприятия. Начальнику уже предъявили обвинение, а в конце ноября дело передали в суд.