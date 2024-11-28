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В Воронежской области 63-летний мужчина умер за рулем Audi

Инцидент произошел в Верхнем Мамоне.

В Верхнем Мамоне за рулем автомобиля умер 63-летний мужчина утром в четверг, 28 ноября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Верхнемамонского отделения ГИБДД Елена Уколова.

Мужчина на Audi ехал по улице 22 Партсъезда. По словам очевидцев, машина съехала с дороги и врезалась в опору газовой трубы. В автомобиле находился только мужчина.

Медики констатировали его смерть. Точную причину, от чего скончался мужчина, установят врачи.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что водителей попросили быть внимательнее из-за тумана. В регионе действует желтый уровень погодной опасности.

несчастный случай