Уралец перевел мошенникам больше 3 млн рублей, скачав на телефон два приложения

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, все началось с того, что мужчина играл в своем телефоне и наткнулся на рекламу. Он перешел по ссылке для скачивания некоего приложения «Прогресс». Через некоторое время уральцу в мессенджере WhatsApp позвонил «представитель “Прогресса” и попросил установить на телефон еще одно приложение — “Терминал”. Оно якобы нужно для того, чтобы вносить средства и приобретать акции.
Мужчина несколько раз оформлял кредиты на свое имя и переводил деньги в личный кабинет «Терминала». После нескольких «покупок акций» он решил вывести свои заработанные деньги. Однако менеджер заявила ему, что вывод средств блокируется, и чтобы решить вопрос, нужно найти доверенное лицо. Уралец понял, что все это время общался с мошенниками, и пошел в полицию.
Всего он перевел на счета злоумышленников больше 3 млн рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Напомним, накануне в свердловской полиции дали советы, какими способами можно распознать различных аферистов.