Уралец перевел мошенникам больше 3 млн рублей, скачав на телефон два приложения

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, все началось с того, что мужчина играл в своем телефоне и наткнулся на рекламу. Он перешел по ссылке для скачивания некоего приложения «Прогресс». Через некоторое время уральцу в мессенджере WhatsApp позвонил «представитель “Прогресса” и попросил установить на телефон еще одно приложение — “Терминал”. Оно якобы нужно для того, чтобы вносить средства и приобретать акции.