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«Умирала в муках»: живодер из Башкирии жестоко расправился с собакой

В Ишимбае живодер убил бездомную собаку.

Источник: Комсомольская правда

В Ишимбая ищут живодера, который расправился с бездомной собакой. По словам местных жителей, на камеру домофона на улице Губкина попала страшная картина: с верхних этажей на землю падает черная собака, а затем медленно умирает от полученных травм. Зоозащитники уверены, что к убийству животного причастен местный житель, который затащил пса к себе домой.

«Живодер силком затащил бездомную собаку к себе в квартиру, что он с ней делал в этот момент, неизвестно. Она умирала в страшных мучениях», — написали зоозащитники.

По факту произошедшего МВД по Башкирии начали проверку. Как сообщили в ведомстве, в полицию местные жители написали заявление.

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