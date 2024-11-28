«Умирала в муках»: живодер из Башкирии жестоко расправился с собакой

В Ишимбая ищут живодера, который расправился с бездомной собакой. По словам местных жителей, на камеру домофона на улице Губкина попала страшная картина: с верхних этажей на землю падает черная собака, а затем медленно умирает от полученных травм. Зоозащитники уверены, что к убийству животного причастен местный житель, который затащил пса к себе домой.