В свердловских поселках введут карантин из-за вспышки бешенства

С начала года в округе зарегистрировано уже семь случаев бешенства. Ветеринары призывают жителей белоярцев привить своих домашних животных от этого смертельно опасного заболевания. Прививки проводятся бесплатно один раз в год и доступны в Белоярской ветстанции и ее филиалах.