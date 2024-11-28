В свердловских поселках введут карантин из-за вспышки бешенства

Первый был выявлен 22 ноября рядом с поселком Прохладный. Жители обнаружили тело бродячей собаки, которое было отправлено на исследование в Свердловскую областную ветлабораторию. Результаты подтвердили наличие бешенства у животного.
Второй случай зафиксирован в лесном массиве на границе Белоярского и Заречного округов. Мертвую лису нашел житель поселка Гагарского, которая также оказалась зараженной бешенством.
С начала года в округе зарегистрировано уже семь случаев бешенства. Ветеринары призывают жителей белоярцев привить своих домашних животных от этого смертельно опасного заболевания. Прививки проводятся бесплатно один раз в год и доступны в Белоярской ветстанции и ее филиалах.