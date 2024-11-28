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В Красногорске пьяный водитель протаранил шесть припаркованных машин и скрылся

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают водителя, который протаранил шесть припаркованных машин в Красногорске и скрылся. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

ДТП произошло на Ильинском бульваре. «По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем “Джили”, повредил шесть припаркованных машин и скрылся с места происшествия. В результате ДТП пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

Полицейские разыскивают нарушителя. «По результатам проверки его действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством», — добавили в главке.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что, предварительно, водитель в момент аварии был пьян.