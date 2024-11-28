В Красногорске пьяный водитель протаранил шесть припаркованных машин и скрылся

ДТП произошло на Ильинском бульваре. «По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем “Джили”, повредил шесть припаркованных машин и скрылся с места происшествия. В результате ДТП пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.
Полицейские разыскивают нарушителя. «По результатам проверки его действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством», — добавили в главке.
В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что, предварительно, водитель в момент аварии был пьян.