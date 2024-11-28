Электропоезд столкнулся с легковушкой на переезде в Ленобласти

Вечером 27 ноября в Ленинградской области между станциями Сиверская и Строганово произошла жестокая авария. Водитель легкового автомобиля, по предварительным сведениям, проигнорировал запрещающий сигнал светофора, и выехал на железнодорожный переезд. Результатом стало столкновение с электропоездом, которое отбросило машину на значительное расстояние. Об этом сообщили представители Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Они уточнили, что машинист попытался предотвратить трагедию, экстренно задействовав тормоза, однако избежать столкновения было невозможно.
На данный момент не раскрывается информация о состоянии водителя автомобиля после удара. Прокуратура начала расследование, чтобы проверить выполнение норм безопасности на железной дороге. По информации ряда СМИ, в результате происшествия водитель легковушки погиб.
Прокуратура начала проверку по факту ДТП. Тем временем, обстоятельства происшествия изучаются.
Стоит напомнить, что это уже не первый инцидент подобного рода за последний месяц. Так, 15 ноября недалеко от станции «Ростов-Товарный» в Ростове-на-Дону столкнулись поезд и пассажирский автобус. Тогда информация об аварии впервые была озвучена пресс-службой Юго-Западной железной дороги.