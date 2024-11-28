Электропоезд столкнулся с легковушкой на переезде в Ленобласти

Стоит напомнить, что это уже не первый инцидент подобного рода за последний месяц. Так, 15 ноября недалеко от станции «Ростов-Товарный» в Ростове-на-Дону столкнулись поезд и пассажирский автобус. Тогда информация об аварии впервые была озвучена пресс-службой Юго-Западной железной дороги.