ОПГ похитила более 18 га земель Сочинского нацпарка стоимостью 1 млрд рублей

При этом доход в один миллиард рублей был переведен на офшорные счета через фиктивные сделки. По словам источника, уголовное дело было возбуждено из-за их многократной причастности к подобным схемам. 22 ноября суд приговорил к условному сроку одного из соучастников, который выдал информацию о других фигурантах, включая женщину, работавшую в компании, под контролем лидера ОПГ.