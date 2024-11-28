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ОПГ похитила более 18 га земель Сочинского нацпарка стоимостью 1 млрд рублей

В Сочи завели уголовное дело о хищении земель национального парка.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи организованная преступная группа незаконно завладела более чем 18 гектарами земли в национальном парке, оцененной в один миллиард рублей. Кроме того, полученный доход был легализован преступным путем, сообщает ТАСС.

Согласно данным от правоохранительных органов, для захвата участков использовалось садоводческое некоммерческое товарищество. В отношении преступной группы было возбуждено уголовное дело.

Согласно материалам дела, по информации издания, ОПГ действует на Кубани с 2006 года. Лидер группы совместно с сообщником для захвата территории нацпарка прибегли к помощи СНТ «Сутугинское». В осуществлении плана участвовали также несколько риелторов.

С помощью поддельных бумаг участники группы оформили на подставных лиц членство в СНТ и документы о наследственном праве на землю, что позволило зарегистрировать собственность в Росреестре на 68 фиктивных лиц. Позже эти земли были переоформлены на бизнес-структуры, принадлежащие ОПГ, и использованы для коммерческих целей.

При этом доход в один миллиард рублей был переведен на офшорные счета через фиктивные сделки. По словам источника, уголовное дело было возбуждено из-за их многократной причастности к подобным схемам. 22 ноября суд приговорил к условному сроку одного из соучастников, который выдал информацию о других фигурантах, включая женщину, работавшую в компании, под контролем лидера ОПГ.