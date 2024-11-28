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Пропавшую в середине ноября жительницу Карталов нашли мертвой

Тело обнаружили в одном из бараков со связанными руками и ногами.

Жительницу села Великопетровка в Карталинском районе Челябинской области, пропавшую в середине ноября, нашли мертвой. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Легион-Спас».

Ранее сообщалось, что 43-летняя погибшая ушла из дома по улице Первомайской 15 ноября, и с тех пор о ней не было никакой информации.

Поиски завершились 24 ноября. Тело женщины обнаружили в одном из бараков, сообщает ura.ru со ссылкой на собственный источник. Предварительно, ее задушили. По информации издания, в убийстве подозревают местную жительницу, с которой у потерпевшей случился конфликт.

Напомним, ранее в Варненском районе на берегу реки полицейские обнаружили тело мужчины, завернутое в одеяло. Его ударили ножом не менее 20 раз.