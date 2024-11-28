Москвич обвинил элитную частную клинику «Ильинская больница» в вымогательстве 25 млн рублей

В ноябре 2023-го 68-летней Ирине С. в очередной раз откачали жидкость из лёгких. Но в ходе операции повредили межрёберную артерию. Началось внутреннее кровотечение, которое заметили не сразу. Следом большая кровопотеря и несколько остановок сердца, одна из которых длилась 25 минут. Итог: повреждение головного мозга и глубокая кома по сей день.
Врача уволили под предлогом сокращения сразу после операции, позже независимые эксперты подтвердили ошибку медиков. Через четыре месяца сыну Ирины выкатили счёт за операцию: 8,5 млн рублей. А теперь: суммарно 25 млн рублей — за год ухода за женщиной в коме. По прейскуранту реанимационной палаты (95 тысяч в сутки). При этом врачебную ошибку клиника так и не признаёт, поэтому требует деньги.
Сергей пошёл в СК и Генпрокуратуру, просит разобраться в ситуации и хочет получить через суд моральную компенсацию в районе 16 млн. Уверен, что если увезти женщину в другое медучреждение, доказать вину «Ильинской больницы» будет невозможно.