Олбани
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвич обвинил элитную частную клинику «Ильинская больница» в вымогательстве 25 млн рублей

Со слов мужчины, врачи довели его маму до комы, а теперь выставили счёт за годовое содержание.

Источник: Freepik

В ноябре 2023-го 68-летней Ирине С. в очередной раз откачали жидкость из лёгких. Но в ходе операции повредили межрёберную артерию. Началось внутреннее кровотечение, которое заметили не сразу. Следом большая кровопотеря и несколько остановок сердца, одна из которых длилась 25 минут. Итог: повреждение головного мозга и глубокая кома по сей день.

Врача уволили под предлогом сокращения сразу после операции, позже независимые эксперты подтвердили ошибку медиков. Через четыре месяца сыну Ирины выкатили счёт за операцию: 8,5 млн рублей. А теперь: суммарно 25 млн рублей — за год ухода за женщиной в коме. По прейскуранту реанимационной палаты (95 тысяч в сутки). При этом врачебную ошибку клиника так и не признаёт, поэтому требует деньги.

Сергей пошёл в СК и Генпрокуратуру, просит разобраться в ситуации и хочет получить через суд моральную компенсацию в районе 16 млн. Уверен, что если увезти женщину в другое медучреждение, доказать вину «Ильинской больницы» будет невозможно.

СК
медицина