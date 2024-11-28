Москвич обвинил элитную частную клинику «Ильинская больница» в вымогательстве 25 млн рублей

Врача уволили под предлогом сокращения сразу после операции, позже независимые эксперты подтвердили ошибку медиков. Через четыре месяца сыну Ирины выкатили счёт за операцию: 8,5 млн рублей. А теперь: суммарно 25 млн рублей — за год ухода за женщиной в коме. По прейскуранту реанимационной палаты (95 тысяч в сутки). При этом врачебную ошибку клиника так и не признаёт, поэтому требует деньги.