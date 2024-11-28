На Кубани осудили пятерых человек за оборот 29 кг наркотиков

ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд признал пятерых жителей РФ, задержанных весной 2022 года сотрудниками управлений ФСБ России по Челябинской области и Краснодарскому краю, виновными в том, что они незаконно изготовили и покушались на сбыт 29 кг наркотиков. Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 13 до 16 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.