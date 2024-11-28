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На Кубани осудили пятерых человек за оборот 29 кг наркотиков

ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд признал пятерых жителей РФ, задержанных весной 2022 года сотрудниками управлений ФСБ России по Челябинской области и Краснодарскому краю, виновными в том, что они незаконно изготовили и покушались на сбыт 29 кг наркотиков. Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 13 до 16 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Источник: РИА "Новости"

«Краснодарским краевым судом с участием присяжных заседателей признаны виновными пятеро жители Российской Федерации по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере, а также покушение на незаконный сбыт). Судебной инстанцией виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 13 до 16 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — сказали в пресс-службе.

Наркодилеров задержали сотрудники управлений ФСБ России по Челябинской области и Краснодарскому краю в марте 2022 года. География их деятельности распространялась на Челябинскую и Свердловскую области, Краснодарский край и другие регионы. Установлено, что лица организовали подпольную нарколабораторию для продажи наркотиков бесконтактным способом. В этой лаборатории были обнаружены и изъяты свыше 29 кг мефедрона.

ФСБ