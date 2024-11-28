16-летнего волгоградца осудили за обман пенсионеров на 2,4 млн рублей

Жирновский районный суд Волгоградской области вынес приговор 16-летнему жителю Саратова, признав его виновным в участии в организованной преступной группе, занимавшейся мошенничеством в особо крупном размере.
В пресс-службе прокуратуры Волгоградской области прокомментировали: молодой человек осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ему назначено наказание в виде 1 года и 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.
В рамках судебного разбирательства было установлено, что в феврале 2024 года юноша вступил в организованную группу, которая занималась телефонным мошенничеством. По заранее разработанной схеме злоумышленники звонили пенсионерам, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, и сообщали, что их родственники якобы стали виновниками ДТП. Для «помощи» пострадавшим требовались крупные денежные суммы.
Юноша выполнял роль курьера: приезжал к пенсионерам домой, забирал деньги и передавал их соучастникам, оставляя часть суммы себе. Так, 21 февраля 2024 года он успел похитить у восьми пенсионеров 2,4 млн рублей.
Молодой человек признал свою вину и раскаялся в содеянном. Родители подсудимого добровольно возместили потерпевшим причиненный ущерб в полном объеме. Суд учел обстоятельства дела, возраст подсудимого и его социальный статус: юноша обучался в колледже в Саратове, воспитывался в полной, благополучной семье и решил быстро добыть денег, заработав за день 125 тысяч рублей. Однако преступная деятельность была быстро пресечена.
Подсудимый был взят под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.