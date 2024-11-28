16-летнего волгоградца осудили за обман пенсионеров на 2,4 млн рублей

Молодой человек признал свою вину и раскаялся в содеянном. Родители подсудимого добровольно возместили потерпевшим причиненный ущерб в полном объеме. Суд учел обстоятельства дела, возраст подсудимого и его социальный статус: юноша обучался в колледже в Саратове, воспитывался в полной, благополучной семье и решил быстро добыть денег, заработав за день 125 тысяч рублей. Однако преступная деятельность была быстро пресечена.