Ломал машины и кидал яйца в окна: Под Ростовом мужчина после развода терроризировал экс-жену и ее окружение

Сожителя бывшей жены Михаил не трогал. Возможно, хулигана останавливало то, что Виктор был тренером по боксу. А вот экс-супруге соперника изрядно подпортил нервы. Мститель забрасывал окна квартиры женщины яйцами, плевал в них и стучал в двери. Почти каждый такой «флешмоб» комментировал так: «Это — отголоски прошлого». Иногда реплики были и более агрессивными, к примеру: «Изнасилую тебя, твою внучку и дочку».