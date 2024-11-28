Ломал машины и кидал яйца в окна: Под Ростовом мужчина после развода терроризировал экс-жену и ее окружение

39-летний житель Ростовской области после расставания с женой решил испортить жизнь ей и знакомым женщины.
Наверное, сам Михаил считал себя неуловимым мстителем, который наказывает тех, кто, по его мнению, оказался причастен к его неудачам в любви.
После развода женщина быстро устроила личную жизнь Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
«ЭТО — ОТГОЛОСКИ ПРОШЛОГО».
Наталья и Михаил прожили в браке три года. После разрыва женщина быстро устроила свою жизнь: сошлась с 49-летним Виктором, тот как раз был разведен.
Михаил же в свою очередь познакомился с девушкой, с которой и закрутил роман. Но прошлое его не отпускало. Он был очень обижен на экс-жену.
По словам Натальи, бывший часто угрожал ей по телефону, а однажды и вовсе испортил машину марки «Мазда» — отломал стеклоочистители.
О том, что именно Михаил повредил авто, стало известно из записи, которую сделала камера видеонаблюдения. А еще мужчина узнал, с кем живет Наталья. Выяснил и всю биографию Виктора — про его бывшую жену и дочь, с которым у мужчины сохранились дружественные отношения.
Дончанин закидывал окна чужого дома яйцами Мария ЛЕНЦ.
Сожителя бывшей жены Михаил не трогал. Возможно, хулигана останавливало то, что Виктор был тренером по боксу. А вот экс-супруге соперника изрядно подпортил нервы. Мститель забрасывал окна квартиры женщины яйцами, плевал в них и стучал в двери. Почти каждый такой «флешмоб» комментировал так: «Это — отголоски прошлого». Иногда реплики были и более агрессивными, к примеру: «Изнасилую тебя, твою внучку и дочку».
КУСКОМ АСФАЛЬТА РАЗБИЛ «ЛАДУ».
Чуть позже круг людей, которых Михаил хотел проучить, стал шире. Так, он оторвал зеркала с «Ниссана», на котором ездили подруга его бывшей жены. Поводом стало то, что автовладелеца, якобы, рассказала Наталье о новой девушке Михаила.
А «Ладу», принадлежащую другой семье, обидчивый мужчина просто испортил куском бетона. Причем, все это также попало на видео.
— Хозяева «Лады» и личная жизнь Михаила вообще никогда не пересекались, — судачили соседи. — Просто владелец отечественного авто дружил с Виктором и ходил к нему на тренировки.
В отношении Михаила возбудили уголовное дело Алексей БУЛАТОВ.
В итоге, импульсивность, агрессия и непредсказуемость Михаила надоела всем участникам событий. Люди просто закидали полицию заявлениями.
ДЕЛО ВОЗБУДИЛИ, СРОК — УСЛОВНЫЙ.
Как сообщил старший помощник прокурора Белокалитвинского района Артем Злобин, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
По словам потерпевших, в зале суда Михаил вел себя вызывающе: оскорблял их и перебивал. Однако мужчину все же признали виновным и приговорили к 2,3 года лишения свободы. Правда, условно и с испытательным сроком на три года. Также ему предстоит возместить ущерб всем автовладельцам.
Сам же мужчина считает приговор суровым и сейчас обжалует его в апелляционной инстанции.