Олбани
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Легковушка врезалась в трамвай на ул. Якуба Коласа в Минске

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул. Якуба Коласа легковушка врезалась в трамвай. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня утром 21-летний водитель автомобиля такси BYD вблизи дома № 9 на ул. Якуба Коласа, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении трамваю и столкнулся с ним.

В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.