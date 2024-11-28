Легковушка врезалась в трамвай на ул. Якуба Коласа в Минске

По предварительной информации, сегодня утром 21-летний водитель автомобиля такси BYD вблизи дома № 9 на ул. Якуба Коласа, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении трамваю и столкнулся с ним.



В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.