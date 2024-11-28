По предварительной информации, сегодня утром 21-летний водитель автомобиля такси BYD вблизи дома № 9 на ул. Якуба Коласа, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении трамваю и столкнулся с ним.
В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.
Легковушка врезалась в трамвай на ул. Якуба Коласа в Минске
28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул. Якуба Коласа легковушка врезалась в трамвай. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, сегодня утром 21-летний водитель автомобиля такси BYD вблизи дома № 9 на ул. Якуба Коласа, поворачивая налево, не предоставил преимущество в движении трамваю и столкнулся с ним.