Мужчины угнали экскаватор-погрузчик в Подмосковье и собирались его продать

— Путем подбора ключа злоумышленники завели фронтальный погрузчик, которой находился на неохраняемой стоянке вблизи стройки в деревне Боково, и отогнали его в город Пушкино, где спрятали с целью дальнейшей продажи. Сотрудники полиции выяснили местонахождение похищенного экскаватора, который затем изъяли и вернули владельцу, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.