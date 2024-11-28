Мужчины угнали экскаватор-погрузчик в Подмосковье и собирались его продать

— Путем подбора ключа злоумышленники завели фронтальный погрузчик, которой находился на неохраняемой стоянке вблизи стройки в деревне Боково, и отогнали его в город Пушкино, где спрятали с целью дальнейшей продажи. Сотрудники полиции выяснили местонахождение похищенного экскаватора, который затем изъяли и вернули владельцу, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.
Силовики возбудили уголовное дело по статье «Кража в составе организованной преступной группы, либо совершившие хищение в особо крупном размере». Задержанных, привлекаемых ранее к уголовной ответственности за различные преступления, в том числе кражу транспортных средств, заключили под стражу.
Ранее, 22 ноября, сотрудники полиции задержали 49-летнего москвича, подозреваемого в краже экскаватора-погрузчика, припаркованного у Кантемировской улицы. Ущерб составил четыре с половиной миллиона рублей. Следователи возбудили в отношении правонарушителя уголовное дело по статье «Кража». Фигуранта заключили под стражу. Силовики проводят следственные действия, направленные на задержание возможных соучастников.