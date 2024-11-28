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Годовалый ребенок отравился жидкостью для курения вейпа

САРАТОВ, 28 ноя — РИА Новости. Следователи в Саратове проводят проверку по факту отравления годовалого ребенка никотиновой жидкостью для курения вейпа, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Проводится процессуальная проверка по факту госпитализации малолетнего с признаками отравления. По предварительным данным, 27 ноября 2024 года в 18.00 (17.00 мск) в медицинское учреждение из дома, расположенного на улице Ломоносова города Саратова, доставлен ребенок 2023 года рождения, которому диагностировано отравление жидким никотином. Ухудшение состояние у малолетнего произошло после попадания в организм никотиновой жидкости для курения вейпа", — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

СК