Годовалый ребенок отравился жидкостью для курения вейпа

Проводится процессуальная проверка по факту госпитализации малолетнего с признаками отравления. По предварительным данным, 27 ноября 2024 года в 18.00 (17.00 мск) в медицинское учреждение из дома, расположенного на улице Ломоносова города Саратова, доставлен ребенок 2023 года рождения, которому диагностировано отравление жидким никотином. Ухудшение состояние у малолетнего произошло после попадания в организм никотиновой жидкости для курения вейпа", — говорится в сообщении.