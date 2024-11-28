В Москве задержали экс-проректора РУДН

Предварительно установлено, что задержанная получила грант от министерства просвещения РФ, затем вуз заключил фиктивные договоры с подконтрольными юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Они должны были организовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию программ по изучению русского языка. На счета контрагентов в качестве оплаты перечислено свыше одного миллиона рублей, но все работы были выполнены подчиненными подозреваемой, утверждают в МВД.