Туристов в Териберке повезли на экскурсию в шторм на полусамодельном судне

Как выяснил SHOT, «Боец» не был предназначен для моря, но капитан сам увеличил его на три метра. Ему несколько раз говорили, что это очень опасно, так как нарушается баланс и есть риск перевернуться. Но бизнесменов, которые пытались максимально заработать на суперпопулярных экскурсиях, это не сильно волновало.
В тот роковой рейс повезли группу, которая прилетела в Мурманскую область из Москвы и Питера. Люди купили тур «Молодёжная Териберка» за 35 тысяч рублей. Туристам обещали показать северное сияние, сводить в баню на берегу и, конечно же, отправить на поиски китов в Баренцево море.
Гиды рассказали туристам, что китов у берегов Териберки не видели уже два месяца, но именно в этот день с течением приносит рыбу, а за ней якобы китов (хотя, по словам местных, сейчас вообще не сезон). Более того, было объявлено штормовое предупреждение. Но организаторы не хотели терять денег и дали добро на выход в море. На речной лодке. Пьяненький капитан ещё и набрал туристов у берега, которые самостоятельно добрались до Териберки.
Никаких китов туристы не увидели. Зато получили эмоции от «увлекательного аттракциона» — купания в ледяном море. Лодка на огромных волнах перевернулась, и все улетели за борт. Все туристы, в том числе дети, были без спасательных жилетов. Как в «Титанике», люди пытались держаться за утопающее судно. По статистике, человек, упавший в воду такой температуры, умирает в течение пяти минут. Туристам повезло. Рядом проплывало судно «Святая Екатерина». Моряки выловили бедолаг и доставили на берег.
Сейчас у следователей очень много вопросов к организаторам экскурсии.