Туристов в Териберке повезли на экскурсию в шторм на полусамодельном судне

Гиды рассказали туристам, что китов у берегов Териберки не видели уже два месяца, но именно в этот день с течением приносит рыбу, а за ней якобы китов (хотя, по словам местных, сейчас вообще не сезон). Более того, было объявлено штормовое предупреждение. Но организаторы не хотели терять денег и дали добро на выход в море. На речной лодке. Пьяненький капитан ещё и набрал туристов у берега, которые самостоятельно добрались до Териберки.