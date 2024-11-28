13-летняя девочка вышла ночью из дома и пропала в Караганде

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, 27 ноября в Караганде в полицию поступило сообщение о пропаже 13-летней девочки, которая вышла из дома около 00:30 и не вернулась. В течение всей ночи и следующего дня ее пытались найти родители собственными силами, однако поиски не увенчались успехом. В итоге родные девочки обратились за помощью к стражам порядка.