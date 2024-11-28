13-летняя девочка вышла ночью из дома и пропала в Караганде

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, 27 ноября в Караганде в полицию поступило сообщение о пропаже 13-летней девочки, которая вышла из дома около 00:30 и не вернулась. В течение всей ночи и следующего дня ее пытались найти родители собственными силами, однако поиски не увенчались успехом. В итоге родные девочки обратились за помощью к стражам порядка.
В ведомстве отметили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли девочку всего через два часа на улице частного сектора и передали ее родителям.
Что делать, если пропал человек
На сайте «Электронного правительства» указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер «102», или лично обратиться в ближайшее отделение.
Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая: личные данные пропавшего — имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок; сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии трех дней с момента исчезновения человека.